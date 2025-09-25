Air Supply llega a Lima con su nuevo tour celebrando sus 50 años de grandes éxitos en mayo 2026

El dúo australiano Air Supply, conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock, celebrará su nuevo espectáculo en Perú el martes 19 de mayo en Multiespacio Costa 21, San Miguel.

La legendaria banda de soft-rock y pop traerá actuaciones más potentes, acompañados de su banda, en esta nueva gira titulada “50th Anniversary Celebration” que recorrerá varias ciudades de Norteamérica, Asia, Oceanía y este 2026 llegará a Latinoamérica.

Air Supply nos presenta un concierto romántico que trascendió generaciones; el público disfrutará en vivo de sus grandes éxitos musicales “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Lost In Love”, “Goodbye”, “Without You” y muchos más.

Graham y Russell expresan su más sincera gratitud por el constante apoyo de sus fans de todo el mundo. Graham afirma: «Estoy agradecido por haber tenido una vida increíble hasta ahora y me llena de satisfacción que nuestras canciones signifiquen tanto para las personas de todos los lugares a los que viajamos. También ha sido maravilloso trabajar y conocer a tanta gente maravillosa, y haber tenido una amistad tan larga con Russell que es la envidia de muchos».

Russell añade: «Estamos muy agradecidos de tener un legado del que podemos estar orgullosos y de que nuestra música haya significado tanto para tantas personas durante mucho tiempo».

Sobre Air Supply:

Air Supply es una banda icónica, conocida por sus inolvidables baladas y su energía romántica. A lo largo de su carrera, sus ventas superan los 100 millones de discos en todo el mundo y sus primeros álbumes Lost in Love, The One That You Love, Now & Forever y The Greatest Hits vendieron más de 20 millones de copias. Alrededor de 11 sencillos alcanzaron el Hot 100 de Billboard y 20 sencillos el Billboard Adult Contemporary.

Además del tour de aniversario, el dúo tiene planeado el lanzamiento de su 18° álbum de estudio “A Matter of Time” y una película biográfica titulada “All Out of Love: The Air Supply Story”.

Venta de entradas:

Las entradas para el concierto de Air Supply en Lima estarán a la venta por la web de Teleticket; con una venta fans el 30 de septiembre y una preventa con tarjetas BBVA el 01 y 02 de octubre o agotar stock (Capacidad limitada).