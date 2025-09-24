Tres películas peruanas unen fuerzas para conquistar la cartelera nacional. Hagamos del cine Peruano el plato fuerte de la cartelera

Así como el pan con chicharrón se convirtió en el “desayuno campeón” de todos los peruanos, ha llegado el momento de que el cine nacional se convierta en el plato fuerte que todos quieran disfrutar en la cartelera.

Por primera vez en mucho tiempo, tres producciones peruanas coinciden en la cartelera nacional: “Los Patos y las Patas”, “My Storylof” y “Nanito”. En lugar de competir entre sí, las productoras detrás de estas películas han decidido unirse en una alianza inédita: convocar al público a apoyar el cine peruano y llevarlo al primer lugar, superando a los grandes estrenos internacionales como “El Conjuro 4”,”Demon Slayer”, entre otras.

“Llevemos nuestras historias al primer lugar y desplacemos juntos a las extranjeras que hoy nos llevan ventaja. Porque lo nuestro también merece brillar en la pantalla grande”, señalaron las productoras en un comunicado conjunto.

El cine peruano no solo significa entretenimiento, sino también identidad y orgullo nacional. Cada entrada comprada es un voto de confianza hacia los creadores locales y un impulso para que más historias hechas en el Perú sigan llegando a las salas.

Hoy, más que nunca, el futuro del cine peruano está en manos de los espectadores. Llenemos las salas, apoyemos nuestras películas y hagamos historia juntos. El momento es ahora. Elijamos lo nuestro.