Tiembla fiscal amigo de suspendida Delia Espinoza. Cruyff Ither Martínez Quispe, conduce el grupo dos del EFICOOP

En los pasillos del Ministerio Público aseguran que los nuevos cambios en la Fiscalía de la Nación ha causado nerviosismo en el equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICOOP), quienes abiertamente apoyaban a la suspendida Delia Espinoza.

Uno de los más incómodos – según nuestras fuentes – es el fiscal provincial titular Cruyff Ither Martínez Quispe, quien conduce el grupo dos del EFICOOP, perteneciente a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Martínez tiene a su cargo la investigación contra la empresaria Sada Goray, quien pese a haber mentido en sus declaraciones, habría conseguido convertirse en colaboradora eficaz.

Martínez Quispe es duramente criticado por sus propios colegas por la presunta concesión brindada a la empresaria corrupta. “Está probado que la señora Goray mintió y en otros casos omitió información a su conveniencia. Por ello, los doctores Barreto y Niño solicitaron su detención preventiva. Incluso sabemos que para ocultar información quemó sus equipos celulares… alguien de esas características no debería ser premiada en ninguna fiscalía” comentaron nuestros informantes.

El citado fiscal tiene a su cargo la investigación sobre presuntos actos de corrupción en la llamada “Ley del Atún” donde están siendo investigados el congresista Darwin Espinoza y el empresario pesquero Juan Ricardo Torres Cubas, éste último ha denunciado que al menos en dos oportunidades ha sido captado para cambiar su versión inicial sobre el tema. A menos de tres meses para culminar su investigación se sabe que la gran mayoría de investigados no han sido citados para rendir su declaración. Algunos de ellos que prefirieron no haber sido citados, pero evitaron dar mayores declaraciones. “Todo hace pensar que está listo para confirmar la imputación. Es un proceso plagado de irregularidades, hasta ahora no me citan” manifestó uno de ellos.