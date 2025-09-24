Sala Penal de Apelaciones confirmó la condena de 12 años de cárcel contra mujer que mutiló miembro viril a su pareja

El Poder Judicial de Cajamarca, ordenó la captura a nivel nacional de Marleni Rimarachín Colunche por mutilar el miembro viril de su pareja Anshelo Iván Céspedes Sánchez cuando se encontraba durmiendo y en estado de ebriedad, en su vivienda de dicha ciudad, porque presuntamente le era infiel. El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2024.

Por unanimidad, la Primera Sala Penal de Apelaciones con adición de funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca confirmó la sentencia N.° 253-2025, impuesta a Marleni Rimarachín Colunche, como autora del delito de lesiones graves por violencia contra los integrantes del grupo familiar, en agravio de Anshelo Iván Céspedes Sánchez.

El Tribunal declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de la procesada y ratificó la resolución emitida en primera instancia por el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca.

De acuerdo con la sentencia, se acreditó mediante prueba indiciaria y la valoración conjunta de los medios probatorios que la procesada utilizó un bisturí para cercenar el miembro viril del agraviado, motivada por celos tras revisar conversaciones en el celular de la víctima con su expareja.

La declaración incriminatoria del agraviado cumplió con los estándares del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116, lo que permitió desvirtuar la presunción de inocencia.

Finalmente, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, con adición de funciones de Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, por unanimidad, resolvió: confirmar la condena de 12 años de pena privativa de libertad, inhabilitación y el pago de una reparación civil de S/ 586,318.00, con los intereses legales desde la fecha en que ocurrierron los hechos, el 10 de febrero de 2024.

Asimismo, dejó sin efecto la suspensión provisional de la pena que le impuso el magistrado en primera instancia y ordenó la ubicación y captura de Marleni Rimarachín Colunche para el cumplimiento efectivo de su condena. Además, ordenó el pago de costas procesales por la tramitación del recurso.

La resolución fue emitida con ponencia del juez superior Domingo Alvarado Luis, e integrada por los magistrados superiores Jorge Fernando Bazán Cerdán (presidente) y Henry Vera Ortiz.