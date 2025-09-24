Real Betis salvó empate en casa ante el Nottingham Forest 2-2 en inicio de la Europa League

En el inicio de la Europa League 2025-2026, el Real Betis de España salvó un empate en el final ante el Nottingham Forest de Inglaterra, terminando empatados 2-2, cotejo efectuado en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Por el local anotaron Bakambu (15’) y Antony (85’), mientras por los visitantes anotó con un doblete el brasileño Igor Jesús (18’ y 23’).

Por su parte, la Roma de Italia se fue a Francia y logró una importante victoria de visitante ante el Niza por 2-1, tantos de Ndicka (52’) y Mancini (55’), logrando el descuento por los locales Moffi (76’ de penal). Mientras que en Portugal, Braga superó 1-0 al Feyenoord de Países Bajos con gol de Navarro (79’).

Otros Resultados: Midtjylland (DIN) 2 Sturm Graz (AUT) 0; PAOK (GRE) 0 Maccabi Tel Aviv (ISR) 0; Dínamo Zagreb (CRO) 3 Fenerbahce (TUR) 1; Estrella Roja (SER) 1 Celtic (ESC) 1; Friburgo (ALE) 2 Basilea (SUI) 1; Malmo (SUE) 1 Ludogorets (BUL) 2;.