Palmeiras eliminó a River Plate al ganarle 3-1 (global 5-2) y avanzó a semifinales de Libertadores

Palmeiras de Brasil sigue su camino en la Copa Libertadores, al eliminar a Ríver Plate de Argentina, volviéndole a ganar en el Allianz Parque de Sao Paulo por 3-1 (global de 5-2), llegando los dos últimos goles en el final del partido, que tuvo un trámite parejo y en el que los “millonarios” hicieron lo posible por revertir el 1-2 de la ida, pero no le alcanzó. El árbitro fue el uruguayo Andrés Matonte de mala conducción.

Ríver Plate sorprendió con un gol tempranero a cargo de Maximiliano Salas a los 8’, quien de cabeza mandó el balón al fondo dejando estático a Weverton, tras un tiro libre efectuado por el colombiano Juanfer Quintero.

El empate llegó a los 51’ con un centro del uruguayo Javier Piquerez, que cabeceó Vitor Roque y el balón atajado a medias por Armani y el rebote lo recibió otra vez el atacante del “Verdao” para empujarla a la red .

Y en el final del partido, José Manuel López de penal a los 89’ por falta de Acuña a Torres que le costó la tarjeta roja, otorgó el 2-1 y a los 93’ otra vez el “Flaco” López con un zurdazo por encima de Franco Armani puso el 3-1 definitivo y con un global de 5-2 pasa a semifinales de la Copa Libertadores, aguardando al ganador del lance entre Sao Paulo y LDU que jugarán este jueves.