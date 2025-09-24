Ministerio Público de Lima Este investiga a sujeto que mantuvo retenida a una niña de 11 años tras captarla por un videojuego

El Ministerio Público de Lima Este inició investigación preliminar contra Jonathan Laynes Moncada, que captó por las redes sociales en un videojuego a una niña de 11 años y la mantuvo cautiva por dos días en su vivienda de Santa Clara, distrito de Ate.

La Fiscalía investiga a Jonathan Laynes por el presunto delito de violación de la libertad sexual de menor de edad en agravio de una niña de 11 años y dispuso realizar varias diligencias.

De acuerdo a la investigación fiscal, la víctima habría sido captada por medios tecnológicos en su domicilio ubicado en San Juan de Lurigancho y posteriormente retenida por el investigado, quien actualmente se encuentra detenido en sede policial en la DEPINCRI Ate-Vitarte.

La fiscal provincial Liliana Dávila, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita, informó que viene realizando diligencias urgentes e inaplazables para verificar la configuración del delito, identificar a los involucrados y asegurar los elementos de prueba para determinar la responsabilidad del investigado, como recabar la declaración de la menor en cámara Gesell, así como del investigado; visualizar las cámaras de seguridad de la zona; realizar las pericias psicológicas a las partes, entre otros actos de investigación.