Lucciana Pérez clasificó a octavos de final en torneo W35 de Berkeley en los Estados Unidos

La tenista peruana Lucciana Pérez avanzó a los octavos de final del torneo W35 de Berkeley (Estados Unidos) tras imponerse por 2 sets a 0 a la mexicana María Fernanda Navarro. Nuestra raqueta nacional se llevó el partido con parciales de 6-2 y 7-6 (5) en un intenso encuentro que se extendió por dos horas de juego.

Pérez, actual número 449 del ranking WTA, mostró solidez desde el fondo de la cancha y supo mantener la calma en el segundo set, que se definió en un apretado tiebreak. Su rival, la mexicana Navarro, ocupa el puesto 700 ATP , y venía de una buena racha en el circuito ITF.

Con esta victoria, la raqueta nacional de 19 años buscará su pase a cuartos de final frente a la estadounidense Aspen Schuman, quien dejó en el camino a la británica Ella Mac Donald.