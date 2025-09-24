Independiente del Valle eliminó a Once Caldas en tanda de penales y jugará la semifinal de la Copa Sudamericana

Once Caldas no pudo concretar la ilusión de volver a semifinales de un torneo de Conmebol. En su peor noche en la Copa Sudamericana 2025, perdió con justicia contra Independiente del Valle de Ecuador, que igualó la serie al ganar 2-0 (2-2 global) y en la tanda de penales se impuso 5-4. Se jugó en el Estadio Palogrande de Manizales.

Los goles del elenco ecuatoriano fueron anotados por Michael Hoyos a los 27’ con golpe de cabeza y e propio Hoyos con otro golpe de cabeza a los 50’ puso el segundo que lo mantico hasta el final y debió definir en los lanzamientos de penal.

Por IDV anotaron Cazares, Méndez, Schunke, Spinelli y Loor, errando solo Ibarra, mientras por Once Caldas marcaron Moreno, Gómez, Barrios, García, errando Mejía y Aguirre. Los ecuatorianos ahora se medirán ante Atlético Mineiro de Brasil que eliminó al Bolívar por el pase a la final de la Copa Sudamericana.