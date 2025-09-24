Erick Moreno Hernández «El Monstruo» fue detenido por la Policía en Paraguay

El ranqueado y peligroso delincuente Erick Luis Moreno Hernández, (a) «El Monstruo», sindicado presuntamente como el cabecilla de la organización criminal “Los injertos del Cono Norte” dedicado a la extorsión, secuestros y homicidios, fue capturado por la Policía en Paraguay.

«El Monstruo» se encontraba en la lista de los más buscado del Ministerio del Interior, desde diciembre de 2023, luego que la Octava Sala Superior Penal de Lima ordenara su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, por los delitos de homicidio y sicariato y microcomercialización de drogas.