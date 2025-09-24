Comunicador peruano Ronny Calagua Gavilán participará en el 3er Foro Relaciones Públicas y Protocolo en Guadalajara, México

El protocolo como herramiento estratégica de comunicación:

Ponencia del especialista peruano Ronny Calagua Gavilán en 3er Foro Mundial de Relaciones Públicas y Protocolo en Guadalajara, México.

Guadalajara Jalisco, México – El Tercer Foro Mundial de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos que se realiza los días 25 y 26 de setiembre, contará con la participación de especialistas de 21 países de todos los continentes, por parte de Perú nos visita el especialista peruano Ronny Calagua Gavilán, quien presentará la conferencia titulada “El Protocolo como herramienta de comunicación estratégica”.

Ronny Calagua, comunicador estratégico, relacionista público y especialista de protocolo, resaltará la vigencia del protocolo y el ceremonial en la vida contemporánea, subrayando que no se trata únicamente de un conjunto de formalidades, sino de una disciplina estratégica que asegura orden, armonía y precisión en la transmisión de mensajes entre las organizaciones y sus públicos.

“El valor del protocolo no solo reside en la forma, sino en el fondo: gestos positivos, calidez humana y criterios de cortesía que convierten cada acto en una experiencia significativa. El protocolo tiende puentes de confianza, fortalece vínculos y contribuye directamente a la reputación de las organizaciones”, señala el también docente Ronny Calagua.

La ponencia abordará también el impacto histórico del protocolo y ceremonial, desde las civilizaciones antiguas hasta el ámbito corporativo y estatal actual, destacando cómo el protocolo ha sido un diseñador de experiencias, guardián de la identidad cultural de pueblos e instituciones y motor innovador de eventos creativos.

Con esta participación, el especialista peruano representa a nuestro país en este espacio de reflexión académica y profesional, proyectando su importancia como un campo estratégico que requiere profesionalizarse como parte de las disciplinas de la comunicación institucional y las relaciones públicas.

PERFIL: RONNY GERARDO CALAGUA GAVILÁN (PERÚ)

Comunicador, Relacionista Público y Especialista de Protocolo. Conferencista internacional, docente y líder institucional con más de 25 años de trayectoria.

Actualmente es Director de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del Fuero Militar Policial del Perú y docente en prestigiosas instituciones como el Instituto San Ignacio de Loyola, Instituto Toulouse Lautrec, a Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Impulsor de la profesionalización del protocolo en la región, Ronny es miembro directivo de la Asociación Interamericana de Ceremonial y director fundador del “Conversatorio de Protocolo, Ceremonial y Eventos”, una red internacional que reúne a profesionales de más de 24 países.

Su enfoque académico y práctico ha quedado plasmado en múltiples artículos sobre el protocolo como herramienta de comunicación estratégica, publicados en el Suplemento Jurídica del Diario El Peruano y plataformas como LinkedIn, donde es referente en el tema.

Ha sido convocado como speaker en foros y encuentros internacionales en Colombia Ecuador, Paraguay y hoy representa al Perú como uno de los exponentes más influyentes en el estudio y aplicación del protocolo como factor de relacionamiento institucional y herramienta de valor para la comunicación pública.