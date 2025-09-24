¡Casi 5 mil atletas y 45 deportes en los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025!

Nuestro país se prepara a lo grande para la realización de este evento internacional que da inicio al ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028.

Nuestro país a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD) se prepara al máximo para organizar los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre con la participación de 17 países y casi 5 mil deportistas. El Perú pondrá lo mejor de sus atletas muchos de ellos pertenecientes al Programa de Apoyo al Deportista del IPD y también del Programa Ciclo Olímpico.

Esta edición marcará el primer evento multideportivo del ciclo olímpico, en la región, rumbo a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028; con la participación de 17 delegaciones nacionales. Competirán los siete países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO): Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela; cuatro países reconocidos: El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay; y seis países invitados: Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los invitados disputarán algunos deportes del programa.

Los 45 deportes que se realizarán en los XX Juegos Ayacucho y Lima 2025 son: Voleibol, Baloncesto, Futsal, Softbol, Hockey, Rugby 7, Béisbol, Balonmano, Cricket, Gimnasio, Atletismo, Remo, Squash, Surf, Tenis, Triatlón, Boxeo, Ciclismo, Levantamiento de Pesas, Golf, Patinaje, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Vela, Esgrima, Acuático, Canotaje, Esquí Acuático, Tenis de Mesa, Bádminton, Bowling, Billar, Racquetball, Escalada, Wushu, Judo, Lucha, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Muay Thai, Esports, Pelota Vasca, Ecuestre y Pentatlón Moderno.

Durante 16 días de competencias se disputarán 45 deportes y 60 disciplinas deportivas, que se vivirán en 47 sedes competitivas y 13 sedes no competitivas en Ayacucho y Lima, movilizando a alrededor de 8.200 participantes entre atletas, entrenadores, jefes de misión, oficiales técnicos y la gran familia bolivariana.

El Comité Organizador también anunció el inicio oficial de la convocatoria para su Programa de Voluntariado, invitando a ciudadanos y ciudadanas a convertirse en el alma de la cita multideportiva. La postulación está abierta para personas mayores de 18 años. Para registrarse, los interesados deben ingresar a www.bolivarianos2025.pe/voluntariado , buscar “Registro de postulantes a voluntarios”, completar los datos solicitados y enviar el formulario.

Asimismo, es importante resaltar que el proceso de Acreditaciones de Prensa a nivel nacional e internacional debe iniciarse la primera semana de octubre a través de la página oficial: www.bolivarianos2025.pe