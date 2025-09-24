Atlético Mineiro se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer a Bolívar 1-0

Atlético Mineiro de Brasil se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer de forma agónica 1-0 a Bolívar de Bolivia en la Arena do Galo de Belo Horizonte, en partido de vuelta de los cuartos de final. En la ida, disputada en La Paz, habían igualado 2-2.

El primer tiempo en Brasil finalizó sin tiros al arco de parte de ambos equipos, que buscarán romper el cero en el complemento. En el segundo tiempo en el encuentro siguió muy parejo.

A los 79’ llegó la primera polémica del partido, se pitó penal para el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, pero tras revisar en el VAR se revirtió la decisión el árbitro argentino Facundo Tello. Luego, el partido se convirtió en un ida y vuelta, incluso la visita estuvo cerca de marcar pero el destino estaba a favor de los Galos.

Para la locura de la hincha local, en el 92′ llegó el gol agónico, Gustavo Scarpa metió un centro preciso a Bernard quien de conectó de cabeza el balón batiendo al arquero Carlos Lampe para marcar el 1-0, que les dio el boleto a las semifinales de la Sudamericana.