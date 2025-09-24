Alianza Lima visita a la «U» de Chile en Coquimbo por el pase a semifinales de la Sudamericana

Se juega el todo o nada. Alianza Lima quiere seguir avanzando en la Copa Sudamericana, y el objetivo es llegar a semifinales, para lo cual mañana jueves por la noche deberá vencer a la Universidad de Chile, en cotejo de vuelta de Cuartos de Final, a jugarse sin público en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo en la IV Región del vecino país.

Tras el último entrenamiento efectuado en Coquimbo, Néstor Gorosito el técnico argentino de los íntimos, tiene prácticamente delineado la oncena titular, con una sola duda, si va Alan Cantero desde el vamos o mantener a Kevin Quevedo. Gianfranco Chávez será quien reemplazará al suspendido Carlos Zambrano.

Por su parte la “U” de Chile, tendrá la baja de Marcelo Díaz, cuyo lugar ocupará Sebastián Rodríguez, mientras el técnico Gustavo Álvarez tendrá a disposición a los recuperados Israel Poblete y Lucas Di Yorio, aunque no los ubicaría desde el vamos, siendo posibles ingresantes en el partido. En caso el partido termine empatado en los 90 minutos, se irán directamente a la tanda de penales, para definir quien avanza y se mida ante Lanús.

ALINEACIONES

“U” DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Guerrero, Rodríguez, Altamirano, Aránguiz, Sepúlveda; Assadi y Guerra. DT: G. Álvarez.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Chávez, Garcés, Trauco; Burlamaqui, Gaibor, Peña; Castillo, Barcos y Quevedo (Cantero). DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Carlos Betancur (Colombia)

HORA: 7:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” de Coquimbo