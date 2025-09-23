VMT: Ministerio Público logró más de 30 años de cárcel para arpista que mató a una cantante folklórica por discriiminación sexual

El arpista Omar Alberto León Vega acusado de asesinar a la cantante folklorica Lidia Iquise Huahualuque y luego quemar su cuerpo en el interior de su vivienda en el cerro Centinela en el asentamiento humano Arenal Alto, del distrito de Villa María del Triunfo, fue condenado a una pena efectiva y elevada.

La Primera Fiscalía Superior de Lima Sur logró 30 años y 6 meses y 6 días de pena privativa de la libertad contra Omar Alberto León Vega, como autor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio agravado, en agravio de Lidia Iquise Huahualuque.

Asimismo, le impusieron el pago de 45 000 soles por concepto de reparación civil que deberá abonar el sentenciado a favor de los herederos legales de la occisa agraviada.

Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 15.00 horas cuando Lidia Iquise Huahualuque junto a su pareja y su hija de 17 años de edad se dirigieron al local conocido como «Morcolla» ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo. Luego, la agraviada salió con su hija para, después, regresar sola a dicho local al lado de su pareja.

Cuando eran aproximadamente las 19:30 horas, se dirigieron al local ubicado en la Av. Villa María N° 230, lugar en donde se encontraron con el denunciado Omar Alberto León Vega y empezaron a beber licor.

Entonces, siendo de madrugada la occisa y el denunciado se fueron al inmueble de este último, ubicado en el pasaje Los Pinos, ampliación comité Cerro Centinela de Villa María del Triunfo para continuar con la celebración. Es así que, casi a las 3:00 horas de la madrugada del día siguiente, el denunciado golpea en la cabeza a la agraviada fracturando su nariz y causando heridas en el rostro para, finalmente, coger un revólver y dispararle a la altura del tórax matándola en el acto.

El fiscal adjunto superior Hugo Raúl Villasís Rojas, de la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur, que dirige la fiscal superior Niccy Valencia Llerena, logró probar que el acusado le quitó la vida a la mujer por su condición como tal en un contexto de abuso de confianza; de esa manera, el Ministerio Público consiguió 30 años de cárcel en su contra.