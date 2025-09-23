Unidad de Atención de quejas itinerante de la ANC-PJ atenderá en sede módulo básico de Condevilla este 2 de octubre

• ODANC Lima Norte tramitará los reclamos por demoras e irregularidades en procesos judiciales.

Con el compromiso de garantizar una justicia más oportuna y accesible, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) trasladará su Unidad de Atención de Quejas Itinerante (UAQI) al distrito judicial de Lima Norte.

La jornada se desarrollará el jueves 2 de octubre de 2025, en el Módulo Básico de Justicia de Condevilla sito en Av. Lima, cuadra 24 S/N, Distrito de San Martin de Porres, Provincia y Departamento de Lima. (Ref. Institución Educativa Emblemática José Granda, Av. Universitaria N° 222, San Martin de Porres), desde las 9:00 a. m., bajo la conducción de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lima Norte.

Esta acción se enmarca en la estrategia de descentralización del servicio de control, que busca facilitar a los usuarios judiciales la presentación de quejas contra jueces y personal jurisdiccional, ya sea por presuntas irregularidades o demoras en la tramitación de sus procesos, sin necesidad de acudir a la sede central.

Con ello, la ANC-PJ refuerza su labor preventiva para detectar a tiempo deficiencias en la atención judicial y adoptar medidas que garanticen mayor transparencia, eficiencia y ética en la administración de justicia.

Durante la jornada, los ciudadanos recibirán atención directa de abogados especializados de la Defensoría del Usuario Judicial, adscritos a la ODANC Lima Norte. Para registrar una queja, deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el número de expediente judicial respectivo.

La UAQI constituye una herramienta innovadora que permite superar barreras geográficas y económicas, acercando los servicios de control a más personas y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.