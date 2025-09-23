“Tendremos la contundencia  para pasar la llave a semifinales” señaló DT de la «U» de Chile

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, palpitó lo que será el partido de vuelta por cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima este jueves, y apuntó a la entrega que mostrará su equipo para llevarse el pase a semifinales luego del 0-0 del primer cotejo jugado en Matute.

«Le puedo decir al hincha que por más que se juega a puerta cerrada, su apoyo, su respeto, su cariño, nosotros lo sentimos permanentemente. Vamos a jugar como si el estadio estuviera completo. Tenemos el desafío deportivo de sobreponernos a un estadio vacío, pero lo tenemos que superar y jugar el partido como lo que es, una verdadera final», dijo en conferencia de prensa.

Álvarez reiteró su análisis tras la ida en Perú: «Metimos por jugada seis o siete jugadores en el área y nos faltó esa precisión, esa lucidez. Estoy tranquilo, hay que trabajar y darle tranquilidad a los jugadores que este jueves vamos a tener la contundencia necesariapara pasar esta llave».

Sobre la trascendencia del partido, el DT azul expuso, fiel a su estilo, que «la gestión de emociones en un plantel la defino con una sola palabra que es equilibrio. Para mí grandeza es tener las máximas aspiraciones, pero sin despegar los pies de la tierra. Humildad más grandeza es igual a equilibrio y este plantel está acostumbrado a tener siempre el mismo perfil; la autocrítica de la derrota y la tranquilidad de la victoria», finalizó.