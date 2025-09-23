Taiwán afirma su estatus de igualdad con China continental ante declaraciones de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán reiteró el 16 de septiembre que la República de China (Taiwán) y la República Popular China existen en condición de igualdad y sin subordinación mutua. La declaración responde a la reciente postura del gobierno estadounidense sobre el estatus político de Taiwán. La cancillería taiwanesa señaló que “los socios afines en la comunidad internacional tienen los ojos bien abiertos”, recordando que desde mediados de la década de 1980 Taiwán impulsó, desde la sociedad civil, un proceso de liberalización y democratización política que culminó en 1996 con la primera elección presidencial directa. Desde entonces, todos los órganos centrales de gobierno —ejecutivo y legislativo— han sido elegidos por el pueblo taiwanés, consolidando al gobierno de la República de China como la única autoridad legítima que representa externamente a Taiwán.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Hsiao Kuang-wei agradeció a Washington por rechazar los argumentos de Pekín y por reiterar públicamente su política hacia Taiwán, así como por reafirmar su firme apoyo a la participación internacional de la isla. Recordó que, según la posición oficial de Estados Unidos, documentos como la Declaración de El Cairo, el Comunicado de Potsdam y el Tratado de San Francisco nunca determinaron el estatus político final de Taiwán.

Hsiah subrayó que, aunque la República Popular China intenta distorsionar los hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial y afirmar falsamente que Taiwán le pertenece, “la realidad objetiva es que la República de China (Taiwán) y la República Popular China existen en condiciones de igualdad y no están subordinadas entre sí. Pekín no tiene derecho a representar a Taiwán en la comunidad internacional”.

Asimismo, denunció que el gobierno chino ha intensificado el uso de la “guerra legal” para tratar de modificar el statu quo regional y legitimar sus acciones coercitivas, socavando la paz y la estabilidad. En contraste, Hsiao enfatizó que Taiwán, como miembro responsable de la comunidad internacional, continuará defendiendo el statu quo, alentará a más países socios a contrarrestar las narrativas falsas de la República Popular China y reforzará su cooperación con Estados Unidos y otros aliados para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Estrecho de Taiwán y en toda la región.

Fuente: Radio Taiwan International

https://noticias.nat.gov.tw/92/274892