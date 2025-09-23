Real Madrid sigue firme en la punta e invicto de la Liga de España al golear a Levante 4-1

En el inicio de la sexta fecha de la Liga de España, Real Madrid no tuvo inconvenientes para golear de visitante al Levante 4-1, y con ello afirmarse en la punta con 18 puntos (puntaje perfecto), sacándole cinco al Barcelona que jugará mañana jueves ante Real Oviedo de visitante.

Los goles del elenco merengue fueron anotados por el brasileño Vinicius Jr a los 28’, aumentando el argentino Franco Mastantuono a los 38’ y un doblete del francés Kylian Mbappé a los 63’ de penal y 660. El descuento del cuadro local fue obra de Etta Eyong a los 54’. La victoria merengue no admite discusión, por el mejor juego individual y colectivo.

El equipo que mandó al campo Xavi Alonso fue el siguiente: Courtois al arco; Asencio, Huijsen, Carreras, García en defensa; Valverde, Ceballos, Mastantuono, Güler en la volante; Mbappé y Vinicius Jr en la ofensiva. Luego entraron Tchouaméni por Mastantuono; Bellingham por Valverde, Rodrygo por Mbappé, Camavinga por Ceballos y Alaba por Carrreras.

En otros resultados registrados hoy martes, Espanyol y Valencia empataron 2-2, mientras que Athletic Club y Girona igualaron 1-1, y Villarreal le ganó a Sevilla de visitante 2-1. Partidos de Mañana: Getafe-Alavés; Atlético de Madrid-Rayo Vallecano; Real Sociedad-Real Mallorca. Principales Posiciones: Real Madrid 18; F.C. Barcelona 13; Villarreal 13; Espanyol 11; Athletic Club 10; Elche 9.