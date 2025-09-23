Nuestro país se alista para vivir una gran fiesta del judo mundial con la realización del Lima World Championship Junior 2025, el Lima Grand Prix 2025 y el Open Panamericano Lima 2025.

Lima se convertirá en octubre en la capital mundial del Judo cuando nuestro país reciba – hasta el momento – un verdadero récord de participantes que competirán en el Lima World Championship Junior 2025, el Lima Grand Prix 2025 y el Open Panamericano Lima 2025, eventos de talla mundial que demuestran la confianza internacional para la Federación Deportiva Peruana de Judo que lidera María Martínez Murciego.

Del 5 al 7 de octubre el Coliseo Eduardo Dibos de San Borja albergará el Lima World Championships Juniors individuals que tendrá una asistencia de 68 países y 487 judokas. El 8 de octubre se desarrollará el Lima World Championships Juniors Mixed Teams 2025.

Asimismo del 11 al 13 de octubre del presente año – seguido- se realizará el Lima Grand Prix 2025 con la participación de 46 países y 289 judokas. La fiesta del Judo internacional en nuestro país termina el 14 del mismo mes con la realización del Lima Panamerican Open 2025 con 23 naciones y 141 judokas. Esto hace un total de 917 deportistas.

Entre los países que competirán en el World Championship Junior Lima 2025 se encuentran Angola, Australia, Austria, Bahamas, Baréin, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Canadá, Chile, Croacia, China Taipéi, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, México, Marruecos y Estados Unidos, entre otros.

Nuestros judokas que competirán en los dos tatamis del Coliseo Dibos de San Borja tienen el apoyo del Instituto Peruano del Deporte que tiene como presidente a Federico Tong Hurtado y muchos de ellos – los judokas nacionales – se encuentran en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF). “Es importante resaltar que gracias al apoyo del IPD, su presidente Federico Tong, el gran esfuerzo del gobierno y al Ministerio de Educación con el ministro Morgan Quero, este evento sale adelante porque los organismos mundiales confían en nuestro país como hub internacional del deporte y el buen trabajo que realizaremos para que sean eventos de alto nivel”, dijo María Martínez, presidenta de la Federación de Judo.