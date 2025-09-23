Midis: por el día Internacional de la Lengua de Señas, ministra Montellanos lideró actividad “Gestos que Florecen Contigo” en Chiclayo

• Titular del Midis visitó la región Lambayeque, donde destacó que su sector trabaja en favor de las personas con discapacidad severa, a las que atienden a través del programa Contigo.

En el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, visitó la región Lambayeque, donde participó en la actividad “Gestos que Florecen Contigo”, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, que llevó inclusión, esperanza y solidaridad a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema.

La jornada organizada por el programa Contigo, se realizó en la Plaza Cívica de José Leonardo Ortiz, donde se desarrollaron dinámicas participativas como la sesión de contención emocional, la activación “Contigo, la Primavera Florece” con entrega de flores amarillas y la dinámica “Dilo con tus manos”, en la que la ciudadanía aprendió frases básicas en Lengua de Señas Peruana, reforzando la empatía y el respeto por la diversidad comunicacional.

“En el Midis velamos por los derechos de las personas con discapacidad severa. Buscamos que se vea más allá de la subvención; por eso, esta feria es para que sepan todo lo que estamos haciendo. Quiero decirles, también que, cuando una ministra baja a la cancha es para escuchar y resolver”, afirmó la titular del Midis.

En la actividad participaron la congresista, Hilda Portero; el alcalde de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo y el director del programa Contigo, Freddy Solano. Allí, se entregaron sillas de rueda y visitaron los emprendimientos desarrollados por personas con discapacidad. Así también se presentaron expresiones artísticas inclusivas.

Actualmente, el Programa Nacional Contigo atiende a más de 142 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, de las cuales 5194 se encuentran en la región Lambayeque. El programa brinda pensión no contributiva, contención emocional, acompañamiento a familias y promueve la inclusión productiva y laboral.

En este Día Internacional de la Lengua de Señas, se debe destacar que el Midis gestiona desde el programa Contigo y la Oficina de Atención al Ciudadano, el uso oficial de la Lengua de Señas Peruana, así como la implementación de pantallas con imágenes y subtítulos, señalizaciones visuales y herramientas tecnológicas para la comunicación e información. Del total de beneficiarios de Contigo en el país, 5722 son personas con discapacidad auditiva severa.

Feria en Mórrope

Como parte de su agenda de trabajo en la región Lambayeque, la ministra Fanny Montellanos, inauguró la “Feria de Inclusión Social y Oportunidades”, en el Centro Poblado Caracucho, distrito Mórrope, donde se promovió la inclusión de personas en situación de pobreza y extrema pobreza a través del acceso gratuito a los servicios multisectoriales de prevención y protección social.

En esta feria, la ministra, acompañada del congresista Alejandro Aguinaga y la alcaldesa del distrito, Jessica Murillo, calificó a Mórrope como “un modelo de política social efectiva”, con más de 28 000 beneficiarios atendidos por los programas sociales. En la actividad, a través de stands informativos, se ofreció asesoría a la población sobre los programas sociales y se brindaron servicios básicos de otros sectores del Estado.

Dato:

• En su primera actividad en la región Lambayeque, la ministra Fanny Montellanos, visitó el Comedor Popular Portada de Belén, en el distrito de Mórrope, para conocer de cerca el arduo trabajo que realizan las lideresas para atender a la población vulnerable del entorno.