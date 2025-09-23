Más de 500 jóvenes disfrutaron del Festijoven San Luis 2025

En el marco del “Día de la Juventud y la Primavera”, la Municipalidad de San Luis desarrolló con gran éxito el FESTIJOVEN SAN LUIS 2025, que tuvo como escenario el parque Horacio Patiño de la urbanización La Viña, y donde los jóvenes de la jurisdicción fueron los protagonistas.

Como parte del evento se desarrolló la Feria de Emprendimiento Juveniles, que sirvió como vitrina para visibilizar los negocios de los jóvenes; como venta de ropa y accesorios, maquillajes, productos eco amigables, colección de muñecos, merchandising, entre otros.

Los jóvenes mostraron su talento artístico al ritmo de buen rock; y el gran atractivo fue el desfile de moda con vestimenta hecha de material reciclado, junto al desfile de vestimenta para damas y caballeros, gracias al valioso aporte del CETPRO San Luis, que impulsa a los jóvenes a brillar con innovación, conciencia ambiental y estilo.

El alcalde del distrito, Ricardo Perez, renovó su compromiso de continuar impulsando espacios de desarrollo para los jóvenes, para fomentar más cultura, arte, creatividad y empoderamiento.