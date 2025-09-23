Lanús eliminó a Fluminense al empatar 1-1 en el Maracaná y espera rival en semifinales entre la ”U” de Chile o Alianza Lima

Contra todos los pronósticos, Lanús de Argentina clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, al empatar 1-1 en el cotejo de vuelta de Cuartos de Final con Fluminense de Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y con un global de 2-1, ahora espera rival, que saldrá del cotejo a jugarse este jueves en Coquimbo entre la Universidad de Chile y Alianza Lima.

El primer tiempo fue netamente favorable al Flu” que atacó decididamente buscando aperrar la cuenta, que la alcanzó a los 21’ cuando Kevin Serna desbordó por izquierda y centró el balón hacia atrás interviniendo Acosta que cabeceó al centro y de volea Agustín Canobbio la mandó a la red de Lozada. Con el 1-0 se fueron al descanso.

Enel complemento, cuando el “Flu” buscaba afanosamente el segundo gol que le daría la clasificación directa, Lanús en un contragolpe, le permitió a Marcelino Moreno mandar un preciso servicio a Dylan Aquino quien ante la salida de Fabio colocó el balón al fondo de la red y decretar el 1-1, con el cual culminó el coteo y lograr el cuadro de Lanús la clasificación.