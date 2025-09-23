Ke personajes, armonía 10 y Antología en vibra Perú 2025 de feria gastronómica con 20 restaurantes icónicos

6 y 7 de diciembre Parque Caballero de los Mares, Costa Verde

La fiesta más grande del país regresa con una edición cargada de novedades, Vibra Perú 2025 tendrá en su cartel a los argentinos de Ke Personajes y las leyendas de la cumbia norteña Armonía 10 el 6 y 7 de diciembre en la Costa Verde, las entradas se venderán en Teleticket a partir del jueves 25 de septiembre a las 10:00 am en una preventa exclusiva para clientes BCP desde 79 soles.

El lineup del festival es el siguiente: Ke Personajes, ⁠Armonía 10, ⁠Antología, ⁠Los Mirlos, ⁠Daniela Darcourt, ⁠⁠Raices de Jauja, ⁠Mauricio Mesones, ⁠William Luna, ⁠Max Castro, ⁠Juaneco y su Combo, ⁠Pelo de Ambrosio y más de 20 artistas estelares en total en una auténtica acuarela de sonidos y emociones con los artistas más importantes de nuestro país, en el folclore, la cumbia, la salsa y el pop rock.

Vibra Perú se ha consolidado como mucho más que un festival musical: es hoy la celebración cultural más grande del país, un espacio donde la música, la gastronomía y las experiencias se unen para rendir homenaje a lo que nos hace únicos como peruanos.

En sus cinco ediciones anteriores ha reunido a miles de personas en jornadas que combinan tradición y modernidad, integrando sabores, sonidos y vivencias que transmiten nuestra identidad y orgullo nacional. En esta sexta edición, Vibra Perú regresa en diciembre con mayor fuerza, invitando a disfrutar de un encuentro que trasciende lo musical y que promete convertirse en una verdadera tradición para todos.

La Feria Gastronómica de Vibra para esta nueva edición será de grandes magnitudes, pues se anuncia que una gran variedad de propuestas de las mejores marcas y productos del rubro estarán disponibles en los dos días del festival musical, en donde en amplias áreas de relajo podrás disfrutar del sabor peruano que es motivo de elogios en el mundo entero por tanto la Gran Feria Gastronómica de Vibra Perú será otro de los pilares del festival, con más de 20 restaurantes entre ellos El Chinito Sanguchería, Pardo’s Chicken, Doomo Saltado, Terminal Pesquero, Edo Sushi Bar, Dragón Tong, Nación 1821, Bembos, Papa Johns, Picarones Mary, Cremoladas Angelica, OAKBERRY, La Salchichería y muchas más marcas emblemáticas que han convertido a la cocina peruana en un orgullo nacional.

Es así que la música y gastronomía se funden para ofrecer una experiencia que no existe en ningún otro festival del país.

Juegos mecánicos, activaciones originales, un espacio amplio y cómodo y de fácil acceso y el mejor cartel musical hacen de Vibra Perú 2025 la mejor experiencia para cerrar este año.

Vibra Perú celebra la peruanidad y nuestra autenticidad, una jornada llena de música y color que nos llena el alma y que nos invita a sentirnos libres y orgullosos de lo nuestro, nos invita a celebrar nuestros logros y nos motiva en el camino de conseguir los que aún no hemos logrado, ven a Vibra Perú 2025 ven a vivir lo maravilloso que es la cultura del Perú, su sabor, su misticismo y principalmente su vibra.

Vibra Perú, sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Parque Caballero de los Mares, Costa Verde, Magdalena, Lima, Perú.