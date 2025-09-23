Ignacio Buse debutó con triunfo en el Challenger de Lisboa

Ignacio Buse se estrenó de la mejor manera en el Challenger de Lisboa. El tenista peruano venció en sets corridos al local Francisco Rocha por 2 sets a 0 (6-3 y 6-0) para meterse a octavos de final del torneo portugués.

El primer parcial fue el más peleado entre ambos jugadores, pero la raqueta nacional logró un quiebre en el momento ideal para ponerse en ventaja y ganar por 6-3. En el segundo set, Buse mostró su mejor tenis y se quedó con todos los juegos para sellar su triunfo por 6-0, que le permite avanzar a siguiente ronda.

La victoria le da a Buse la clasificación a octavos de final del Challenger de Lisboa, donde enfrentará al brasileño Thiago Monteiro que se impuso al mexicano Marco Cecchinato por 2 sets a 0, parciales de 7-6(1) y 7-6(2) en la instancia anterior. El cotejo por el pase a cuartos de final del torneo portugués está programado para el jueves 25 por la mañana.