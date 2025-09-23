Expertos de la ONU pidieron a la FIFA y la UEFA suspender a Israel

Expertos de la ONU pidieron a la FIFA y la UEFA suspender...

Pedido extremo. Ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, solicitaron ayer martes a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección de Israel de las competiciones internacionales «como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado».

«El deporte debe rechazar la percepción de que todo sigue como de costumbre», señalaron en un comunicado conjunto donde agregaron que «las entidades deportivas no deben mirar hacia otro lado ante graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar injusticias».

Los expertos añadieron que los Estados donde tienen sede las organizaciones internacionales, aquellos que alberguen competiciones y los que participan en competiciones deportivas con Israel «deben tener en cuenta sus propias obligaciones de no permanecer neutrales frente al genocidio».