El exlanzador de béisbol Chen Yi-hsin, actual viceministro, busca dar mayor visibilidad a los pueblos aborígenes de Taiwán 

El nuevo viceministro del Consejo de Pueblos Aborígenes, Chen Yi-hsin, exlanzador de béisbol profesional, anunció que trabajará para dar mayor visibilidad a los logros de los pueblos originarios.

Su plan contempla promover sus éxitos en el deporte, la música y otras áreas a través de los medios de comunicación; destacar a quienes ocupan altos cargos en las fuerzas armadas y la policía; y apoyar a los atletas en su transición profesional hacia campos como la medicina deportiva, la rehabilitación o la atención sanitaria.Chen recordó que los aborígenes han brillado en el deporte, la música, el arte y el servicio público, y expresó su deseo de que la sociedad taiwanesa e internacional reconozca más el valor y la contribución de los pueblos originarios, a quienes definió como “el orgullo de Taiwán”.