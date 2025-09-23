Derrumbe del techo en centro comercial de Chosica deja varios heridos



El accidente ocurrió en la avenida 28 de Julio, cerca del hospital José Agurto Tello

Un grave accidente se registró este martes en Chosica, cuando parte del techo de un inmueble donde funcionaba un mercado colapsó de manera repentina, dejando a varias personas atrapadas bajo los escombros. El incidente ocurrió en el ingreso donde anteriormente funcionaba una conocida pollería se desplomó de manera repentina, dejando a varias personas heridas.

El hecho provocó alarma en la zona y la rápida intervención de los bomberos, quienes lograron rescatar a un hombre que quedó atrapado bajo los escombros.De acuerdo con los reportes preliminares, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital José Agurto Tello, donde permanecen en observación y algunos en estado de gravedad.

El incidente ocurrió en el ingreso a la galería megacentro o ex norkys. Los primeros en reaccionar fueron los serenos del distrito, quienes lograron rescatar a un hombre herido y lo trasladaron al nosocomio local en una operación de emergencia. Según informó el medio Liseth Informa, incluso improvisaron con una tabla para movilizarlo con seguridad a uno de los heridos. El rescate fue acompañado por la llegada de bomberos y personal de Defensa Civil, quienes asumieron el control de la emergencia.

La estructura afectada corresponde a un antiguo cine que, en los últimos años, fue adaptado de para el comercio. En su interior se expendían abarrotes, carnes y menús populares. Parte del falso techo, elaborado con materiales precarios como carrizo y paja contraplacada, cedió por el peso acumulado y la humedad. Según los bomberos, aún existen tramos en riesgo de desprenderse, lo que mantiene a los equipos en alerta.

A las 3:02 p.m., parte del techo de un ex-cine acondicionado como mercado informal en la galería El Puente colapsó. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos, el accidente ocurrió a las 3:02 de la tarde. El desplome se produjo sobre la prolongación 28 de Julio, en la zona de ingreso a la galería El Puente. Una persona resultó con lesiones graves y tres más con heridas leves, todas trasladadas al hospital José Agurto Tello.

control sobre los mercados informales que proliferan en la zona.

Vecinos advirtieron que muchas construcciones en el centro de Chosica presentan condiciones similares y podrían convertirse en futuros puntos de riesgo. La emergencia, ocurrida en un día de semana y con menor afluencia de clientes, generó alarma, pero también alivio entre los comerciantes, pues temen que un evento así en fin de semana hubiera dejado un saldo mayor de víctimas.