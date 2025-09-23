ASARVIPE celebra su 7º aniversario con la muestra colectiva “Color y formas, pasión de artistas”

La Asociación de Artistas Visuales del Perú – ASARVIPE, en el marco de su séptimo aniversario, presenta la exposición colectiva “Color y formas, pasión de artistas”, que se inaugurará el viernes 26 de setiembre a las 7:00 p.m. en la Galería de Arte del Centro Cultural Federico Villarreal (Av. Nicolás de Piérola 412, Cercado de Lima).

La muestra reúne a diversos creadores visuales, cada uno con una propuesta única que aporta pluralidad y frescura a este homenaje al arte actual. La variedad temática de las obras refleja la riqueza social y cultural del país, con un eje transversal: el color como vehículo expresivo que da forma a emociones, historias y sensibilidades.

El público podrá apreciar piezas que combinan distintas técnicas pictóricas y que transmiten perspectivas personales y colectivas sobre el Perú contemporáneo. Las pinturas destacan por la fuerza cromática con la que los artistas traducen paisajes, experiencias y sentimientos, logrando que el color se convierta en un espectáculo central para la mirada y la imaginación.

ASARVIPE, desde su fundación, ha promovido la visibilización del arte peruano y la integración de talentos diversos. En su séptima celebración, reafirma su compromiso de ser un puente entre creación y sociedad, generando espacios de encuentro cultural que fortalecen nuestra identidad.

La inauguración contará con la presencia de artistas y miembros de la comunidad cultural. El ingreso es libre, y la invitación está abierta a todos quienes deseen celebrar el arte y compartir un momento de inspiración y diálogo.