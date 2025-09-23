Alianza Lima ya está en Coquimbo y entrena mañana de cara al partido decisivo ante la «U» de Chile por Sudamericana

Con un objetivo firme de clasificarse a las semifinales de la Copa Sudamericana, esta tarde partió a la ciudad de Coquimbo-Chile, la delegación de Alianza Lima para jugar mañana jueves, enfrentar a la Universidad de Chile, por la vuelta de los cuartos de final del torneo en mención.

Previamente al viaje, el plantel de Alianza Lima realizó por la mañana su último entrenamiento antes de viajar a Coquimbo, bajo las órdenes del técnico argentino Néstor Gorosito. Se pudo conocer que a pesar de estar suspendido, Carlos Zambrano viajó con el plantel, al igual que Pablo Lavandeira, quien sigue siendo baja por lesión. Paolo Guerrero y Jesús Castillo, quienes no estuvieron en la lista del partido de ida, también están entre los viajeros.

Alianza Lima realizará hoy miércoles en la tarde un entrenamiento en Coquimbo, para que Gorosito confirme la oncena inicial, en el que Gianfranco Chávez asoma como el reemplazante del expulsado Carlos Zambrano, mientras el resto de la oncena sería la misma que jugó el partido de ida.

La contienda de vuelta se jugará el jueves desde las 19:30 horas de Perú (21:30 de Chile), en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, y con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur. En caso de quedar igualados en los noventa minutos, se definirá a quien pase a semifinales por la tanda de penales. Vale recordar que se jugará sin público, por la sanción de Conmebol a la “U” de Chile.