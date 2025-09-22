Tomás Gálvez fue designado como nuevo Fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) eligió, este lunes 22, al magistrado investigado por ser presunto integrante de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. El fiscal supremo titular asumirá el cargo, tras un breve interinato de Pablo Sánchez, luego de la suspensión de Delia Espinoza por parte de la JNJ.

Tomás Aladino Gálvez Villegas asumió el cargo de fiscal de la Nación interino, luego de una serie de renuncias en la jefatura del Ministerio Público. La decisión se produjo en una sesión extraordinaria realizada tras la suspensión de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal suprema y titular del organismo, una medida dictada por la Junta Nacional de Justicia.

Según el pronunciamiento oficial, la Junta tomó conocimiento de la declinación al cargo realizada por el fiscal de la Nación interino, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, quien, de acuerdo al orden de antigüedad, cedió el mandato provisional a Zoraida Ávalos Rivera. Sin embargo, Ávalos Rivera también renunció a desempeñar la jefatura institucional.

Ante la vacancia y siguiendo los protocolos internos, la Junta de Fiscales Supremos acordó que Tomás Aladino Gálvez Villegas asuma el cargo de fiscal de la Nación interino. La Junta destacó que la designación se efectuó con el respaldo unánime de todos sus miembros.



Polémico nuevo Fiscal de la Nación

Tomás Gálvez, ahora como Fiscal de la Nación, antes fue parte del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, revelado por el medio IDL-Reporteros, que difundió audios de jueces y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -ahora JNJ- en los que se podía escuchar cómo la red dirigida por Walter Ríos (expresidente de la Corte del Callao) y César Hinostroza (ex magistrado supremo) funcionaba a modo de “banco de favores” para obtener beneficios personales y económicos.

La presunta red criminal incluso discutía rebajas de penas a criminales a cambio de dinero y las investigaciones llevaron a la desactivación del CNM, además del encarcelamiento de Walter Ríos, quien engrenta una sentencia de 12 años de prisión desde el año 2021.

Tomás Gálvez volvió hace unos meses al Ministerio Público y ahora se alza como el nuevo Fiscal de la Nación interino

¿Por qué se eligió a un nuevo Fiscal de la Nación?

La crisis al interior de la Fiscalía se desató después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera a Espinoza durante seis meses por no acatar una resolución que exigía la reincorporación inmediata de Patricia Bendavides en su cargo de Fiscal de la Nación. En su defensa, Espinoza argumentó que la JNJ no puede determinar quién ocupa este cargo, sino que este debe ser producto de una votación en la Junta de Fiscales Supremos, precisamente el grupo que la eligió a ella como sucesora de Patricia Benavides.

A raíz de la suspensión de Delia Espinoza, Pablo Sánchez Velarde -quien ya había asumido el cargo entre 2015 y 2018, y luego en 2022- volvió a ocupar este puesto de forma provisional por antigüedad, tal como lo indica Ley Orgánica de la institución. Mientras tanto, la JNJ informó que la restitución de Benavides debía efectuarse de inmediato, ya que no existían obstáculos judiciales ni administrativos.

Tanto Sánchez como la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ya enfrentan investigaciones y sanciones: Ávalos fue notificada por el Congreso como investigada en la comisión sobre el caso Odebrecht, mientras que Sánchez es investigado en la JNJ por supuestamente haber subordinado el Ministerio Público a una organización externa. Aunque ninguno ha sido declarado responsable, La República afirmó que de haber sido electos, la presión política habría generado su renuncia.

La principal disputa tuvo como protagonistas a Tomás Gálvez Villegas y Patricia Benavides Vargas, pero aunque el ganador fue el primero, también existe una posibilidad de que Delia Espinoza regrese como la titular de la Fiscalía. Según su abogado, Luciano López, solo están a la espera de un pronunciamiento judicial favorable.

Cabe resaltar que la elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación interino se realizó luego de que Delia Espinoza fuera suspendida temporalmente de dicho cargo por seis meses, en el marco de un procedimiento disciplinario ordinario en su contra que le inicio la JNJ. Esto debido a que, presuntamente, habría cometido faltas graves y faltas muy graves al no ejecutar una resolución administrativa de dicha entidad, en la que se dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como Fiscal Suprema Titular.