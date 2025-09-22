Tecnología única en el país regenera quemaduras, heridas, cicatrices y pie diabético

Cada año, miles de personas en el Perú sufren complicaciones por heridas mal tratadas, cicatrices postoperatorias o quemaduras que afectan su salud física y emocional. Además, expertos señalan que 4 de cada 10 pacientes hospitalizadas por heridas complejas presentan retraso en la cicatrización o infecciones secundarias, lo que incrementa el riesgo de hospitalización y los costos de atención.

De otro lado, se reportan más de 12 mil casos al año de quemaduras que llegan a los hospitales públicos, muchas de las cuales requieren manejo especializado para evitar complicaciones.

Tecnología innovadora

Hoy, la tecnología ofrece una solución innovadora que acelera la regeneración de la piel y devuelve la confianza y calidad de vida a los pacientes.

Skin Medical es el primer y único centro en el Perú especializado en la regeneración y curación avanzada de heridas y cicatrices, con más de ocho años de experiencia en el manejo de casos complejos como pie diabético, quemaduras, úlceras y cicatrices postoperatorias.

Estas nuevas tecnologías, como el Regenerisláser, activan los procesos naturales de cicatrización, logrando que la piel se repare con mayor rapidez y calidad, explican los espacialistas de Skin Medical.

¿Qué es el Regenerisláser?

Es un tratamiento no invasivo que utiliza energía lumínica de alta precisión para estimular las células encargadas de promover la formación de colágeno y elastina. De esta manera, las heridas y cicatrices mejoran en su textura, color y aspecto.

¿Para qué casos es indicado?

-Cirugías recientes.

-Quemaduras superficiales o profundas.

-Heridas crónicas que no cierran con tratamientos convencionales.

-Cicatrices queloides o hipertróficas.

-Pie diabético.

Diagnóstico y tratamiento

Los especislistas de Skin Medical (@skinmedicaloficial), detallan que gracias a sus sistemas de diagnóstico únicos en el país pueden evaluar en tiempo real las características de una herida con una precisión sin precedentes. Estas tecnologías de última generación permiten medir la profundidad de la lesión, la temperatura del tejido, la presencia de bacterias y el nivel de irrigación sanguínea, entre otros indicadores clave.

Gracias a esta información detallada, sus especialistas pueden diseñar un plan de tratamiento personalizado para cada paciente, adaptado a la gravedad y evolución de la herida.

“El tratamiento con Regenerisláser complementado con este diagnóstico de alta precisión, es rápido, seguro y no invasivo, lo que acelera la cicatrización y reduce el riesgo de complicaciones. Además, se acompaña de un seguimiento constante que garantiza resultados visibles y duraderos”, señalan los expertos de Skin Medical.

Recomendaciones

-Consultar de inmediato: Acudir al especialista si hay molestias o dolor en la zona afectada. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores serán los resultados.

-Evitar la automedicación: No usar remedios caseros ni cremas sin indicación médica.

-Seguir los controles: Cumplir las sesiones y revisiones para asegurar una recuperación completa.