Poder Judicial: ANC realizó visita judicial extraordinaria de permanencia a Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (VIDEO)

• Durante la diligencia se verificó la permanencia de jueces en sus respectivos despachos al inicio de la jornada laboral.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a través de la Oficina Central de Control Preventivo y Concurrente, efectuó una visita judicial extraordinaria de permanencia a diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (sede Tacna).

La diligencia estuvo a cargo de la jueza de control Nelly Pinto Alcarraz, responsable de esta oficina, quien supervisó la Primera y Tercera Sala Penal Liquidadora, Segunda y Cuarta Sala Penal y la Quinta Sala Penal de Apelaciones; así como el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sétimo, Noveno y Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Durante la supervisión, se constató la permanencia de los jueces en sus respectivos despachos. Sin embargo, se registraron inasistencias de algunos magistrados que forman parte de la referida Corte Superior. Frente a ello, la Autoridad Nacional de Control evalúa el inicio de las acciones disciplinarias correspondientes, conforme a la normativa vigente.

Esta acción de control se enmarca en el compromiso institucional de garantizar la eficiencia y regularidad en el servicio de justicia, promoviendo la responsabilidad funcional de los operadores de justicia.