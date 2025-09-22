Pensión 65: 18 adultos mayores inician programa de alfabetización digital en Huánuco y Junín

Usuarios del Midis quieren recuperar el tiempo y cumplir sus sueños por sus nietos.

El amor de sus nietos y el tiempo que quieren estar con ellos se convirtieron en el impulso que necesitaban para cumplir sus sueños. Con esa motivación, 18 usuarios del programa Pensión 65 aprovecharon una nueva oportunidad en sus vidas e iniciaron el programa de alfabetización digital en Huánuco y Junín, a través de la articulación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fundación Dispurse y los gobiernos locales.

El primer grupo empezó en el auditorio del Centro de Interpretación, en Jauja (Junín), donde también se realizó una ceremonia de bienvenida, liderada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de Pensión 65, y la Municipalidad Provincial de Jauja.

Las autoridades entregaron las tablets que usarán sus 10 participantes durante 6 meses, donde utilizarán el aplicativo Focus, desarrollado por la Fundación Dispurse, para aprender operaciones matemáticas básicas con actividades ágiles y dinámicas; además de fortalecer su comprensión lectora.

Mientras que el último jueves, en Ambo, con apoyo del municipio provincial, 8 adultos mayores se sumaron al programa de alfabetización digital. Los usuarios se mostraron agradecidos por esta oportunidad de aprender de forma didáctica y ágil.

Los participantes huanuqueños son: Magdalena Huallpa, Prudencia Atencia, Marcelino Bravo, Lorenzo Arenas Eminigildo Ríos, Agripina Rojas, Donato García, Redina Gómez, Hermógenes Cardenez y Juan Huallpa.

Es importante indicar que, el aplicativo Focus no requiere de conexión a Internet para su uso. Al respecto, el programa social del Midis sostuvo que esta estrategia busca reivindicar el derecho a la educación de los adultos mayores, recuperando su autonomía y seguridad.

El programa de alfabetización inició el 2018. Este año, se realizará en diferentes departamentos del país.