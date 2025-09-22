Olympique Marsella venció al PSG 1-0 en clásico de la Liga 1 de Francia

El Olympique de Marsella consiguió una victoria por 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en reñido partido jugado hoy lunes por la Ligue 1 de Francia, desarrollado en el Velódromo Orange. El mismo debió jugarse el domingo, pero se suspendió por mal clima y recién se jugó ayer con un lleno completo. PSG se quedó en 12 puntos (segundo) y Marsella subió a 9 (sexto).

El único gol llegó temprano, con Nayef Aguerd anotando a los 5’. El portero del PSG, Lucas Chevalier, intentó despejar de puño un córner, pero el balón le cayó a Mason Greenwood, quien centró para el cabezazo de Aguerd, ante la algarabía de los hinchas marselleses.

Pese a dominar la posesión al Marsella, el PSG tuvo dificultades para romper la defensa local. El portero argentino, Gerónimo Rulli, realizó varias paradas cruciales, incluyendo una notable parada a un disparo de media distancia de Achraf Hakimi. Los intentos visitantes de empatar se vieron frustrados repetidamente por Rulli y la resistente defensa del Marsella.