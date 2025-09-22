«Lágrima del Diablo» llega a los cines este 9 de octubre, tras conquistar festivales internacionales

Película peruana de terror fantástico ganó el Film Fest 2024 y ha sido seleccionada para el 58 Festival de Sitges 2025

Tras conquistar el premio Calavera de Oro a Mejor Película Latinoamericana en el Mórbido Film Fest 2024 —el galardón más importante del festival de cine fantástico más influyente de Latinoamérica— “La lágrima del diablo” no se detiene. La película peruana dirigida por Gonzalo Otero alista su estreno en los cines nacionales este 9 de octubre gracias a Star Films y además se prepara para participar en el 58 Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges (Cataluña, España), uno de los encuentros más prestigiosos del mundo dedicados al cine de género.

En Sitges, la cinta formará parte de la Sección Brigadoon, vitrina emblemática para el cine independiente de culto, experimental y de terror alternativo. La 58ª edición del festival se realizará del 9 al 19 de octubre de 2025. Su recorrido internacional también incluyó el 19 Festival de Cine de Lima, donde se presentó en la sección “Irresistibles”, reservada para obras latinoamericanas de alta calidad que merecen llegar a un público amplio y cinéfilo.

“La lágrima del diablo” ha capturado la atención de la crítica y el público por su innovador enfoque narrativo en formato found footage, técnica cinematográfica y un género que presenta una historia como si fueran grabaciones de video o película que fueron descubiertas y presentadas al público, creando una sensación de autenticidad y realismo. Además, de su fusión de mitología andina con terror contemporáneo y su alto nivel de producción.

Rodada en inglés con actores estadounidenses, cuenta la historia de un grupo de jóvenes documentalistas que se adentran en un bosque peruano para investigar la minería ilegal, sin saber que ingresan al dominio del supay, una entidad ancestral que castiga a los intrusos.

La producción destaca además por integrar efectos visuales de alto nivel, sonido multicanal y un minucioso trabajo de montaje que la posicionan a la altura de estándares internacionales.