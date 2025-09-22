La “U” de Chile  recuperó a Israel Poblete y Lucas Di Yorio para la revancha contra Alianza Lima

Universidad de Chile recibió buenas noticias de cara a la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, ya que podrá contar con Lucas Di Yorio e Israel Poblete para el encuentro que se disputará en Coquimbo.

Según información el volante y el delantero se recuperaron de sus dolencias y estarán a disposición del técnico Gustavo Álvarez para enfrentar al equipo peruano. Los azules también despejaron las dudas sobre el estado físico de Lucas Assadi, quien se sometió a exámenes médicos que descartaron una lesión, por lo que todo indica que será titular en el duelo ante los limeños.

Álvarez ya está definiendo el equipo titular para este jueves, y lo más probable es que Sebastián Rodríguez sea el reemplazo de Marcelo Díaz en la alineación inicial.