La “U” de Chile  perdió a Marcelo Díaz para la revancha con Alianza Lima por lesión

La “U” de Chile perdió a Marcelo Díaz para la revancha con...

Universidad de Chile sufrió la sensible baja de su capitán Marcelo Díaz de cara a la vuelta con Alianza Lima por cuartos de final de la Copa Sudamericana, a raíz de problemas físicos que sufrió durante el partido de ida, que acabó 0-0.

El volante salió reemplazado en el entretiempo y, según se conoció, acabó con un desgarro en el isquiotibial del muslo izquierdo.

Sebastián Rodríguez, quien tomó su lugar en la segunda etapa, asoma como el reemplazo en el mediocampo, aunque en los azules esperarán la evolución de otra carta.

Israel Poblete volvió a las prácticas de la “U” de Chile tras una lesión que lo apartó de los últimos partidos y se encendió la ilusión de que pueda decir presente en Coquimbo este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas locales (19:30 de Perú).





