Juan Pablo Varillas clasificó al cuadro principal del Challenger de Buenos Aires

Sobreponiéndose a un inicio no bueno, el tenista peruano Juan Pablo Varillas logró una trabajada victoria por 2 sets a 1 frente al argentino Juan Manuel La Serna, y consiguió su pase al cuadro principal del Challenger de Buenos Aires. “Juanpi” (324 ATP), necesitó dos horas y 52minutos para imponerse por 2-6, 7-5 y 6-2 ante La Serna, (531 ATP).

Previamente, Varillas había superado en la fase clasificatoria al también argentino Ignacio Monzón, a quien venció por un doble 6-4 en una hora y 38 minutos de juego.

Con esta victoria, el peruano accede al cuadro principal del torneo argentino, donde buscará seguir sumando puntos y recuperar posiciones en el ranking ATP.