‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’ se coronan en el rating y derrotan ‘Yo Soy’ y ‘JB en ATV’

‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’ se coronan en el...

Los programas de entretenimiento ‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’ continúan liderando el prime time en la televisión peruana, según los últimos datos de Kantar Ibope.



Mejor regalo de cumpleaños.- ‘El reventonazo de la Chola’, conducido por Ernesto Pimentel que estuvo de onomástico, alcanzó un promedio de 10.9 puntos de rating, reafirmando su posición como el programa más visto del país en su horario. Por su parte, ‘Esta noche’, también bajo la dirección de Pimentel, se ubicó este sábado 20 setiembre en un sólido tercer lugar con 10.0 puntos, demostrando la fuerza de su propuesta televisiva.

En contraste, otros programas como ‘Yo soy’, que regresó con una nueva temporada bajo la conducción de Ricardo Morán, no lograron captar la atención del público. Este panorama resalta la competencia feroz en el ámbito del entretenimiento televisivo en Perú.

En el ranking de programas más vistos, ‘Yo soy’ se ubicó en el noveno lugar con 7.0 puntos, Los Milagros de la Rosa en segundo lugar hizo con 10.5. Por otro lado, ‘JB en ATV’ se quedó atrás con 5.6 puntos. Este panorama evidencia la lucha constante por captar la atención de los televidentes, donde la creatividad y la innovación son esenciales para destacar en el prime time.

‘El reventonazo de la Chola’ se ha caracterizado por ofrecer un contenido variado y atractivo para toda la familia. En su última edición, el programa presentó divertodas anécdotas cómicas sobre abuelitos hasta la participación de artistas como Melissa Paredes y Julián Suchi en la obra 'El Divorcio', este programa ofrece una mezcla perfecta de humor y cultura.

La invitada fue Johana San Miguel para animar y celebrar un años más de vida de Ernesto Pimentel, en el escenario estuvieron Armonia 10 de Piura, Son del Duke, Daniel Darcourt, Orquesta La Bella Luz, también estuvieron Katya Palma , Renzo Shculler y todos los combatientes y guerreros.

‘Esta noche’ con Janet Barboza

La popular ‘Rulitos’ Janet Barboza estuvo frente a la Chola Chabuca en el programa ‘Esta Noche’ donde reveló sobre sus amores y su affaire del pasado con Rafael Cardozo. Además, contará sobre sus cirugías y demandas.

La conductora rompió su silencio para dar detalles respecto a Rafael Cardozo; a quien conoció cuando él tenía 19 años, recién había llegado al Perú y protagonizaron un videoclip.

«Yo fui antes que Cachaza (Carol Reali) en su vida», ha señalado Janet Barboza en la entrevista con la Chola Chabuca; y se mostró coqueta señalando que mantienen comunicación por WhatsApp.