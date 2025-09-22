El IPD brinda respaldo sostenido a las Federaciones y deportistas nacionales

*Se dieron pasos importantes con la finalidad de mejorar el nivel de los atletas.

El Perú se prepara para albergar dos mega eventos deportivos internacionales: los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027 y lo hace enmarcado con un real apoyo a las federaciones deportivas y principalmente a los deportistas por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Con su presidente Federico Tong, el IPD dio un giro importante brindando un trabajo de gestión pública aplicada al deporte y en favor de los atletas nacionales.

Hace poco más de un año, su gestión inició cuando se comprometió a mejorar las subvenciones mensuales que se les brindan a los deportistas y a elevar la cifra de integrantes al Programa de Apoyo al Deportista (PAD). A ello se suma la creación del programa Ciclo Olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y la puesta en marcha del programa para los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, en el que existen, hasta el momento, cerca de 130 atletas con potencial de medalla que son beneficiados.

Asimismo, Tong pasó el acta de defunción al Proyecto Legado, que tenía cerca de 500 empleados realizando funciones paralelas al IPD y generó un ahorro al país de unos 56 millones de soles porque hoy con 44 personas administra las cinco sedes deportivas panamericanas (Videna, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Costa Verde y Punta Rocas).

Y lo más importante en esta gestión fue que consolidó al país como el hub internacional del deporte a escala mundial. Hoy, el Perú es el destino de torneos sudamericanos, panamericanos, Copas del Mundo y competencias internacionales. Se destaca que el IPD desarrolla un trabajo exhaustivo en provincias, primero identificando las falencias y luego anunciando la creación y mejoramiento de Centros de Alto Rendimiento en Huancayo y Puno, además del impulso que brinda a la Academia IPD en todo el país con casi 60,000 niños y adolescentes inscritos.

Otro hito importante del IPD fue la exposición que tuvo ante Panam Sports en agosto de este año en Asunción, donde dio detalles sobre la preparación del Perú para albergar los Juegos Lima 2027 ante la asamblea general de América, dejando satisfechos a todos. Asimismo, gracias al IPD y Federico Tong, la Copa Davis que Perú ganó a Portugal clasificando a las Qualifiers pudo ser transmitido por TV Perú llegando a todos los hogares del país.