Decenas de heridos en la segunda marcha de la Generación Z, manifestantes se enfrentaron a policías

En segunda jornada de manifestaciones este domingo 21 de septiembre terminó con 11 manifestantes y 5 policías heridos, luego de choques en los alrededores del Palacio de Justicia y el Hotel Sheraton.Los manifestantes se quejaron del Gobierno, el Congreso, la corrupción y pidieron justicia para los 49 muertos en protestas a finales de 2022 e inicios de 2023.

Cientos de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, convocaron a una movilización el domingo para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno de Dina Boluarte, la Ley de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), la corrupción y el aumento de la violencia urbana.

La protesta de jóvenes y otros colectivos sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, se inició la tarde de este sábado (20.09.2025) en el centro histórico de Lima, acabó con disturbios que dejaron al menos un detenido y varios heridos por disparos de perdigones de goma de la Policía, entre ellos dos periodistas.

La marcha fue convocada en la Plaza San Martín, donde cientos de policías rodearon el lugar cuando había alrededor de un centenar de personas, sin permitir la entrada a más manifestantes, quienes quedaron desperdigados por otras partes del centro de la ciudad.

Eso provocó los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que estaban dentro de la plaza al intentar avanzar hacia el Palacio de Gobierno y el Congreso.

Una vez que el cordón policial se rompió, la protesta avanzó hacia la avenida Abancay donde se registraron pequeños incendios de mobiliario urbano y lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de la Policía.

Una reportera y un camarógrafo del medio Exitosa denunciaron en directo que recibieron varios disparos de perdigones por parte de agentes mientras informaban sobre la protesta, que fue convocada por jóvenes peruanos y más tarde se sumaron otros colectivos.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) denunció este hecho e informó que ambos profesionales ingresaron al Hospital Rebagliati para que atendieran sus heridas.

Además, brigadistas de salud voluntarios comentaron a medios locales que había varios heridos por perdigones usados por la Policía y también por golpes por parte de agentes.

El domingo desde horas de la tarde, grupos de ciudadanos se congregaron en la zona del Paseo de los Héroes Navales y alrededores del Palacio de Justicia, donde se produjeron los primeros enfrentamientos con la Policía Nacional.

Durante la protesta, un sector de los manifestantes ingresó al Centro Cívico, donde un efectivo policial fue golpeado brutalmente por un grupo de protestantes, lo que motivó la intervención inmediata de los agentes del orden para detener a los responsables.

Los disturbios se trasladaron luego hacia otras calles cercanas al Hotel Sheraton, donde continuaron los choques directos con las fuerzas policiales.



Balance de heridos y acciones policiales

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el saldo de la jornada fue de 11 manifestantes heridos y 5 policías lesionados, producto de los enfrentamientos más violentos que se registraron frente al Hotel Sheraton.



Las agresiones incluyeron el uso de objetos contundentes contra los efectivos, mientras que los manifestantes denunciaron el uso de gases lacrimógenos y la intervención con varas de reglamento.

Hacia las 10:30 de la noche, la calma retornó al Centro de Lima. La Policía dispersó a los grupos restantes de protestantes, logrando liberar el tránsito vehicular en los principales ejes del Cercado, como la avenida Abancay, el Paseo de los Héroes Navales y la avenida Alfonso Ugarte. Un pequeño grupo de manifestantes se dirigió hacia esta última vía, pero también fue desalojado por los agentes antidisturbios.

Fin de la jornada de protestas

Con la dispersión de los grupos restantes, las autoridades dieron por concluida la jornada de manifestaciones en la capital. Los enfrentamientos dejaron como consecuencia 16 personas heridas en total, además de daños materiales en algunos puntos del Centro Cívico.

La movilización de este domingo formó parte de una serie de protestas en rechazo al sistema privado de pensiones (AFP), al Congreso de la República y a la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

A pesar de que se logró restablecer el orden, los hechos reflejan la persistencia de un clima de conflicto social y descontento ciudadano, manifestado en la protesta impulsada por el grupo civil denominado ‘Generación Z’, el cual convocó a la marcha, para pronunciarse en contra de diversas medidas del gobierno actual, reflejado en las acciones cometidas en las calles del Centro de Lima.