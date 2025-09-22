Congresista Héctor Valer realiza reconocimiento a los licenciados veteranos pacificadores de las FFAA en Humay

El día domingo, el congresista Héctor Valer Pinto, de la bancada Somos Perú, en su calidad de miembro titular de la Comisión de Defensa y Orden Interno, realizó un reconocimiento a los licenciados veteranos combatientes movilizados y pacificadores de las Fuerzas Armadas, quienes lucharon contra el terrorismo y los enemigos de la patria.

El evento realizado en la plazuela del Centro Poblado Bernales, en el distrito de Humay (Pisco) contó con la presencia del coordinador nacional de las asociaciones participantes, Edwin Briceño, quien viene haciendo gestiones, de la mano del congresista, a favor de los combatientes que vistieron el uniforme. Asimismo, estuvo presente el alcalde de Humay, el economista Carlos Alberto Sulca Velarde; el presidente del Centro Poblado Bernales, Fernando Pari, y otros dirigentes locales.

“Se hizo un reconocimiento con la presencia del congresista Valer, las autoridades de Humay y del Centro Poblado Bernales… El congresista se comprometió a apoyar a los licenciados”, refirió el presidente del Centro Poblado Bernales.

Asimismo, el congresista, mencionó que las gestiones en favor de los derechos económicos y sociales de los licenciados veteranos del Perú con el fin de que sean reconocidos.

“Ahora nosotros estamos reconociendo a todos los licenciados que sirvieron desde 1980 hasta 1997 con un certificado de defensores de la democracia y así ingresarán a ser reconocidos por el Estado para que sean beneficiarios de lotes de terreno para vivienda a lo largo y ancho del país”, refirió el legislador Valer Pinto.

Asimismo, el congresista señaló que los licenciados veteranos que no pertenezcan a asociaciones agropecuarias reconocidas por los Registros Públicos “bastará su libreta militar para poder certificarlos a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”.