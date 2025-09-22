Capturan a un agente de la FAP que se dedicaría a la pornografía infantil y explotar sexualmente a menores de edad

Capturan a un agente de la FAP que se dedicaría a la...

El suboficial de Segunda de la Fuerza Área Peruana (FAP), Gerardo Saúl Chunga Zárate acusado presuntamente de explotación sexual a menores de edad, fue detenido en un operativo realizado por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional cuando se trasladaba en su vehículo cerca de su vivienda en el distrito de Villa El Salvador y en su poder se le incautó equipos móviles y dispositivos tecnológicos.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro del Equipo 1, logró la detención preliminar judicial de Gerardo Chunga Zárate a quien lo investiga por los delitos de explotación sexual de menores de edad agravada y pornografía infantil agravada.

Como parte de la diligencia, también se allanó un hostal en el distrito de San Juan de Miraflores, donde se detuvo en flagrancia a Jaime Calixto (57), dueño del hospedaje y a la recepcionista Sara Sire (18).

En el mismo establecimiento se logró el rescate de cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de las cuales fue encontrada en una habitación en estado de gestación.

Según la investigación de la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, el investigado captaba a las menores de edad vía Whatsapp y Telegram, y luego las obligaba a difundir fotografías íntimas y a mantener relaciones sexuales con ‘clientes’ en hospedajes. Además es acusado presuntamente de encargarse de trasladar a las víctimas a diferentes hostales para ser explotadas sexualmente.

Al ser revisado su teléfono celular, se le halló abundante cantidad de imágenes con connotación sexual infantil y conversaciones sobre ofertas de menores a eventuales ‘clientes’; evidencia que será materia de investigación.

Ante la Policía, Chunga dijo que es suboficial de segunda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en situación de actividad.

La diligencia de allanamiento y detención se efectuó en coordinación con personal de la División de Trata de Personas, Dirección General de Inteligencia y TCIU de la PNP; y con el apoyo de la ONG Our Rescue y el departamento HSI del gobierno de los Estados Unidos.

El delito de pornografía infantil agravada, previsto en el artículo 129-M del Código Penal, es sancionado con pena privativa de libertad no menor 10 ni mayor de 15 años.

Asimismo, el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en su modalidad agravada está previsto en el artículo 129-H del Código Penal y se sanciona con condena de cadena perpetua.