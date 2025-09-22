Cantaritos de Oro acusan guerra sucia en su contra

Músicos piuranos indignados porque uno de sus hermanos se apoderó de sus temas y bajó sus redes sociales.

La agrupación Cantraritos de Oro, que lideran Raúl, Alfonso y Francisco Ayala Pinglo, acusan a su hermano Fidel por quedarse con las redes sociales del grupo, sus canciones y lo que es peor, según indican ellos, de pretender sacar grupo con el mismo nombre con la finalidad engañar al público.

Alberto Querevalu, representante legal de Cantaritos de Oro, reveló que Fidel Ayala Pinglo busca inscribirse ante Indecopi Cantaritos de Oro de Fidel Ayala, buscando así confundir a los seguidores.

“Acá no hay ninguna disputa, ni nada parecido. Cantaritos de Oro tiene 47 años de trayectoria y es una empresa constituida, no está a nombre de una persona natural. Todo el problema surge en la pandemia, cuando los hermanos Raúl, Alfonso y Francisco Ayala Pingo decidieron darle el manejo a su hermano Fidel del canal de YouTube y redes sociales del grupo. Él aseguró que sus hijos sabían del manejo de redes sociales”, indicó el abogado del grupo.

Asimismo, desde el problema con el hermano que se retiró del grupo, se ha creado un nuevo Facebook de la agrupación piurana, pero que al poco tiempo es borrado de dicha red social, así como las cuentas personales de los cantantes han sido dados de baja.

“Pero pasó el tiempo y el señor Fidel no daba informes del ingreso por la monetización, además se bajó las cuentas del grupo. Ocurre que en las redes sociales que se creó denunciamos a los falso Cantaritos de Oro porque anunciaban conciertos donde el grupo no iba a estar. Además, esa persona se autodenominó autor de los temas y de mala fe inscribió los temas en APDAYC, cuando en los temas han participado todos los hermanos. Ahora las redes sociales del grupo han sido bajadas, es una guerra sucia”, indicó el abogado Alberto Querevalu.