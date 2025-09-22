Alianza Atlético goleó a Ayacucho F.C.  3-0 en Sullana por la décima fecha del Clausura

En el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga, Alianza Atlético hizo respetar la localía, al golear por 3-0 a Ayacucho F.C., partido desarrollado en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, y el arbitraje de César García. Este revés deja a los ayacuchanos con solo 22 puntos en el Acumulado, y comprometido con el descenso.

Agustín Graneros, delantero argentino anotó los dos goles iniciales a los 8’ y 14’, mientras el tercero fue obra de Larios Saavedra a los 56’. La visita terminó con diez jugadores, por la expulsión de Pedro Peral a los 70’. Con este triunfo, Alianza Atlético sumó 10 puntos (puesto 11), mientras que Ayacucho F.C. se quedó en 7 unidades (puesto 16).