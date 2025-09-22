Alemania mostrará estrategias para lograr una minería sostenible, ecológica e innovadora

● Kaeser Compresores es uno de los representantes del país invitado en el Perumin 37 que se realizará en Arequipa del 22 al 26 de septiembre

Del 22 al 26 de setiembre, Perú será sede de la convención internacional Perumin 37, evento líder en Latinoamérica y el mundo, donde Alemania mostrará la ruta y las estrategias que ha implementado para lograr una minería sostenible, innovadora y con equipos que reduzcan el impacto ambiental. Entre los representantes del país invitado está Kaeser Compresores, que estará en el stand 956 del pabellón de Alemania.

Marco Vásquez, gerente general de Kaeser Compresores de Perú, manifestó que la participación de Alemania es clave en la cooperación bilateral, porque presentarán las innovaciones más recientes de aire comprimido inteligente 4.0 para una minería sostenible que gracias a la investigación e innovación ofrecen una gama de productos y servicios para ser más sostenibles en el exigente sector de la industria minera acorde a los objetivos del ODS.

De inmediato, resaltó que en estos tiempos la “neutralidad climática, los gases de efecto invernadero, certificados CO2, electricidad verde y cambio climático”, son términos que adquieren mayor importancia. Por eso, uno de sus objetivos en la minería ecológica es la eficiencia energética.

“El camino comienza con el asesoramiento y la planificación. Los sistemas ADA y KESS de Kaeser Compresores permiten medir con precisión la demanda real de aire comprimido en el día a día, y calcular una solución a medida, partiendo de los datos registrados. El trabajo eficiente de todos los componentes de la estación de aire comprimido puede reducir los costos de energía hasta en un 30%”, precisó Vásquez, como parte de las acciones que expondrán durante el Perumin 37.

El gerente general de Kaeser Compresores indicó que la compañía global Kaeser Kompressoren se fundó en 1919 en Alemania, y en la actualidad cuenta con plantas de instalación en la ciudad de Coburg (norte de Baviera). Enfatizó que la participación de Alemania en la convención minera representa una vitrina de alto nivel y una declaración clara de cooperación bilateral y brindar soluciones óptimas para el exigente sector minero. Enfatizó.

Importante Presencia de Kaeser en Perumin 37

En el stand 956, en el pabellón alemán, la firma internacional también presentará su MOBILAIR M50E, el compresor portátil con tecnología e-power, la alternativa para la minería sin emisiones y que puede trabajar sin problemas a 185 cfm. Además, exhibirá las ventajas y la oferta de valor que ofrece la marca para el mercado nacional e internacional y el acompañamiento postventa que realizan como parte de los beneficios que son parte de la sostenibilidad con una trazabilidad que ayudan con la última tecnología alemana a ser líderes en su rubro a nivel global.

“Día Alemán en Perumin 37

Cabe precisar que el miércoles 24 de septiembre, Kaeser Compresores celebrará junto a otras empresas de su país el “Día Alemán”, una conmemoración de tradición e innovación que se llevará a cabo en el pabellón internacional, en el marco de la feria Extemin.

La presencia alemana estará en más de 500 m², donde unas 60 empresas líderes también presentarán tecnologías de última generación en automatización, gestión de agua, seguridad laboral, energías renovables y cierre de minas.