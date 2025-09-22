ADT de Tarma le ganó a Cusco F.C. 2-0 de visitante y le dio una mano a la “U” que sigue líder

Resultado sorpresivo. Contra todo los pronósticos, ADT de Tarma como visitante venció a Cusco F.C. 2-0, resultado que lo festeja Universitario quien mantiene el liderazgo del Clausura con dos puntos de ventaja sobre los “Dorados” cusqueños, y el próximo sábado se enfrentan en el Monumental, en cotejo que Odría aclarar más la chance de ambos equipos por ganar el segundo torneo del año.

Apenas al minuto de juego, una mala salida de la defensa cusqueña, es aprovechada por Barreto quien cedió el balón al ecuatoriano Joao Rojas el cual en primera mandó el remate al lado derecho del arquero Pedro Díaz y el balón llegó a la red, para el 1-0 del elenco tarmeño.

Aunque Cusco F..C. intentó reaccionar, no estuvo fino en sus avances al arco de Eder Hermoza, estando muy aplicada la defensa visitante donde Gustavo Dulanto fue un baluarte, anulando bien al goleador Facundo Callejo.

En el complemento, los locales salieron decididos a buscar darlo vuelta al marcador, y parecía que lo lograban a los 56’ con el gol anotado por Álvaro Ampuero, pero tras revisión en el VAR, fue anulado por el árbitro Edwin Ordoñez.

Los minutos pasaban y ni los cambios efectuados por el técnico Miguel Rondelli, y en un contragolpe tarmeño el ingresado D’Alessandro Montenegro aprovechó un servicio de Bazán a los 86’ para anotar el segundo gol, que terminó por liquidar las aspiraciones de Cusco F.C., que ahora deberá venir a Lima y buscar ganarle a la “U”, para no quedar casi sin chances de pelear el Clausura.

Eb el otro partido que se jugó simultáneamente en el Estadio Miguel Grau del Callao, Sport Boys solo pido empatar con Atlético Grau de Piura 1-1. Abrió la cuenta el argentino Juan Garro a los 15’ para la visita, igualando el colombiano Carlos López a los 35’ por los rosados, que siguen comprometidos en la Tabla Acumulada al sumar 26 puntos (puesto 14) a cinco de los últimos Alianza Universidad y UTC que tienen 21.





