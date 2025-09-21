“Ya no hay divas, solo quedan adefesios de mala reputación”

Una entrevista de Jaime Asián

La irrepetible Monique Pardo desnuda su alma, su corazón, pero también reniega de personas que le pagaron mal

En esta entrevista con La Última Dominical habla de su edad, de sexo, de Mick Jagger, de política, de todo, como nunca antes.

Monique Pardo abre sus brazos. Le gusta que la entrevisten. Y, al tenerla cerca, efectivamente, sabe y huele a leyenda. Ahí la tienen, lúcida y sensual en cada frase que suelta.

¿Quién es Monique Pardo?

Soy el rumor de una leyenda.

Han planteado nombrar a Melcochita Patrimonio Cultural de la Nación, ¿qué distinción mereces tú?

Él sabe, no creo que reciba el trofeo. Simplemente por ser artista y, a veces figureti, no amerita esa distinción. Patrimonio Nacional es un ser humano que aparte de ser artista hace algo por los niños, por su gente; que hace obra y da su vida por curar a los enfermos. Y yo la doy, pero no quiero ningún título.

Mucha gente que te conoció cuando eras joven dicen que la rompías…

La rompo desde que nací. Soy una mujer muy admirada por los caballeros, pero mi gran amor es la gente. Esa es mi fortuna.

Y otro tanto se pregunta ¿acaso eras piernas serán eternas?

Mis piernas serán eternas, a la edad que tengo, casi 100 años, son lo más bonito que tengo, son deseadas y me iré caminado con estas hermosas piernas y tacos aguja a los brazos de Jesús.

¿Y en qué rubro se movían tus galanes: peloteros, políticos, empresarios?

Claro que se mataban por conocerme los futbolistas, tuve la suerte de hablar con Chumpitaz, Chale y el extraordinario Miflin, le pagaron un almuerzo a mi hermana para conocerme. Todo lo demás lo leerán en mi libro, en mi historia y en mi película. Cueto es una historia tan hermosa, conocí al poeta, un honor para mí. Pero mi vida también se movió entre presidentes. Me gustaba dialogar con mandatarios. Me sentía más cómoda. Los futbolistas querían otras cosas, pero se quedaron con las ganas.

¿Has tenido muchos novios, choques y fuga o un good time?

Me afanaba el que perdió su African look, casi pierde la croqueta, Miflin, pero yo nunca miré hombres casados.

¿Dirías que todo tiempo pasado fue mejor?

Tengo la edad del hombre que me acaricia.

¿Has sido feliz?

El amor perfecto es sexo y ternura. Ese es el amor verdadero.

MICK JAGGER, SEXO E INFIDELIDAD

¿Qué implicancia ha tenido el sexo en tu vida?

Soy joven y la rompo. Soy una crack en el catre.

¿Te has sentido deseada?

Me he sentido deseada y me siento deseada,

Dime alguna frase que te dijo Mick Jagger.

Mick in Perú is nothing.

¿Es verdad que es más fácil llegar al Everest que a tu cama?

Sí, es más fácil llegar al Everest.

Monique, ¿se puede amar a dos o a tres?

Soy infiel por naturaleza. Amar es natural. Se puede amar a dos, me está pasando, pero solo duermo con uno.

¿Duele la infidelidad?

La infidelidad no me duele porque yo lo adorno antes. Lo que duele es un amor inmenso. El amor es así, te hace feliz, pero también duele.

¿Cuál es tu elixir para mantenerte vigente?

El elixir es destender mi cama.

La gente también dice que eres irrepetible.

Sí, soy irrepetible, rompieron el molde.

¿Has besado mucho?

Me han besado más.

¿Y ese beso a Valle-Riestra a qué supo? ¿A naftalina?

A locura, él olía muy bien, no olía a naftalina. Hay muchos jovenzuelos guapísimos que huelen a diablo.

Me imagino que te llovieron las propuestas indecentes.

Todos los días. Solo una vez acepté. Y fue para salvarle la vida a un niño.

¿Y a quién más, alguien conocido, te chapaste?

Paco Bazán me besó en los labios. Con un beso lo hice famoso. Invítame a tu programa, Paco. ¿Te atreves o me tienes miedo?

¿Qué piensas de las mujeres que apelan al ‘colágeno’?

Es humillante depender de un ‘colágeno’, mejor es tener quien te ame de verdad a tu costado.

AMIGAS Y ENEMIGAS ÍNTIMAS

¿Tienes más amigos que enemigos o viceversa?

Tengo más amigos, el que conoce mi corazón, me quiere.

¿Susy Díaz en qué cuadrante está?

Ella es mi enemiga. Yo cree ese mito, incluso le soplaba qué frases decir, la apoyé de corazón, sin embargo, la última Navidad por ella perdí un trabajo. Y en mi casa mi trabajo es el pan de mi familia.

¿Y Gisela Valcárcel? Perdió el juicio por ti.

Perdió el juicio y, si Dios existe, lo seguirá perdiendo porque desde el día que yo volé de ese trono, mi corazón se partió en dos porque yo la quería tanto y ella me olvidó, no cuidó de mí.

¿Hay divas en Chollywood o ya no quedan?

Ya no hay, ahora solo quedan adefesios con mala reputación.

¿Para cuándo el anunciado libro autobiográfico?

Espero que sea para un poco lejos porque lo voy a presentar antes de partir.

Sería un boom en la Feria del Libro.

Estoy totalmente segura y desfilarían hasta presidentes a comprarlo. Me hubiera gustado que Alan sea el primero.

Gran parte del público no sabe que lees mucho.

Mucha gente no sabe lo que hago por las noches.

¿Sientes que el Estado es ingrato con sus artistas?

Totalmente. El Estado debería voltear a su diestra y ver que hay extraordinarios artistas en el Perú sufriendo, sin un pan, en el completo abandono.

¿Eres de derecha, izquierda, neoliberal, qué?

Soy socialista y, por ejemplo, visito a mis hermanos de los hospitales que no tienen nada, lo que deberían las autoridades que nos gobiernan,

KEIKO YA NO DEBERÍA POSTULAR

¿Por quién votarías si las elecciones fueran mañana?

Yo votaría por un presidente que se identifique con el pueblo, no un oligarca.

¿Por qué el peruano se equivoca tanto en las ánforas?

Porque somos los últimos románticos, nos enamoramos de cualquiera que se publicita bien, que le hacen una buena campaña, y por ese votamos.

Si tú fueses Keiko, ¿postularías por cuarta vez a la Presidencia?

No. Ya no debería pensar en la Presidencia. Seguro que si Keni se lanza, sale en una. Así es el Perú.

¿El mejor chiste que has escuchado de los políticos?

Todos los políticos son un chiste.

Aparte de tus canciones, ¿qué música sueles escuchar?

Joaquín Sabina. Me gustaría cenar con él en el Sheraton para recordar tiempos pasados.

A propósito, tienes una canción dedicada al papa, ¿cómo así?

La canción del papa no es mía, es de un chico de Yurimaguas, Eloy Vega, me persiguió tanto que se la grabé por teléfono. Él la editó, ha hecho todo.

A esta altura de tu vida, ¿cuáles son tus sueños?

Volver a ver a Julio Iglesias en el Hotel Bolívar, donde nos conocimos. Es el hombre más increíble del mundo.

¿Tienes mucha interacción en redes sociales con tus seguidores?

Sí. Nunca me niego, nunca dejo de contestar lo que me preguntan, son mi gran compañía, pero se quejan mucho y no puedo hablar con todos. Me gustaría celebrar mis cumpleaños con ellos, el 24 de noviembre.

¿Y qué es lo que suelen decirte?

Todos quieren verme, están locos por mis piernas. Otros hablan de mis ojazos, yo los quiero a todos, a los que me critican también.

¿Qué quieres que diga la historia sobre Monique Pardo?

Que era una mujer con corazón, que amó y trabajó para los niños.

¿Piensas en la muerte?

Nunca me iré porque nunca me olvidarán.

A nosotros nos dio mucho gusto verte viva, reluciente, activa.

Y moviendo la cintura como nunca en La Emolientería. Viernes y sábado en el local de la Plaza San Martín y el domingo en La Emolientería de Barranco.

Gracias, Monique; déjame darte el beso que todo el Perú quisiera darte. Que siempre estés bien.

Por favor, pero que sea en los labios.

“La canción ‘No me quietes mi caramelo’ la escribí en la clínica ante la insistencia del Dr. Rodolfo González, ante el lecho de mi mamá Rosa, que me crió. Le pedí a Dios que no me la quite, ella era mi caramelo”.

El 24 de noviembre es su cumpleaños y espera celebrarlo con sus seguidores con un en vivo por sus redes sociales.

“Soy el rumor de una leyenda”, dice esta mujer que por donde va levanta emociones de todo tipo.

“Esta foto de Mick se la tomé a 10 centímetros de mi boca”, confiesa la dueña de las pernas eternas.

Dice que hizo famoso a Paco Bazán y se dio piquitos con presidentes, entre ellos PPK y el mismo Valle-Riestra.

María Silvia Rodríguez Gayoso es el verdadero nombre de Monique Pardo y tiene en su haber decenas de composiciones.

‘Mójate con Monique’ fue un programa de televisión que la vedette, actriz y cantante tuvo en los años 90 con invitados de toda laya.

Le encanta que la imiten, pero con respeto, como lo hacen Los Chistosos, de RPP, que siempre la reciben con cariño.