Sporting Cristal resignó puntos claves al empatar 0-0 en su visita a Juan Pablo II

Con sabor a poco tomó Sporting Cristal, el magro empate 0-0 en su visita a Juan Pablo II en Chongoyape, pues este resultado lo aleja de las opciones de pelear el Clausura, y más bien deberá sostener ese cuarto lugar en el Acumulado, ya que peligrosamente se les acercaron Garcilaso y Melgar, de cara a estar en los Playoffs. El árbitro fue Bruno Pérez quien a los 21’ expulsó al capitán rimense Yoshimar Yotún, por una fuerte falta a un rival.

Pese a que no hubo goles en el Estadio Municipal de la Juventud, el partido tuco un ritmo intenso y con llegadas a ambos pórticos, pero no estuvieron afinados al momento de concretar esos avances en goles. En el primer tiempo, pese a tener menor dominio de las acciones, Cristal llegó dos veces con peligro a la valla de Vega.

En el complemento. Juan Pablo II se arriesgó más y tuco sus chaces de anotar, pero les faltó tranquilidad a Fernández, Tizón y Villar que erraron en la puntillada final. Con los ingresos de Pacheco y Benavente, Cristal apretó en el final y también erró situaciones de gol clarísimas, que le hubieran dado los tres puntos que necesitaban.

Sporting Cristal llegó a los 16 puntos en el Clausura a 48 unidades en el Acumulado (cuarto), amenazado por Garcilaso y Melgar con 44, en esa lucha por el último cupo a los Playoffs. Mientras que Juan Pablo II tiene ahora en el Clausura 10 puntos (undécimo) y en el Acumulado 29 unidades (puesto 13).